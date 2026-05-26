活発な梅雨前線の影響で奄美地方では、26日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。奄美地方では、26日は1時間に50ミリの非常に激しい雨が降り、27日昼までの雨量は100ミリと予想されています。線状降水帯が発生すると、雨量がさらに増えるおそれがあり、土砂災害など大雨災害に警戒が必要です。