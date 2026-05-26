2026年5月26日の『徹子の部屋』に中村獅童さんが登場。歌舞伎界で苦労した時期や、恩人について語ります。今回は獅童さんが役者人生の三つの転機を語った『婦人公論』2025年5月号の記事を再配信します。*****演劇の世界で時代を切り拓き、第一線を走り続ける名優たち。その人生に訪れた「3つの転機」とは――。半世紀にわたり彼らの仕事を見つめ、綴ってきた、エッセイストの関容子が訊く。第40回は歌舞伎役者、俳優の中村獅童さん