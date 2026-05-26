「仕事を優先するか、妊娠を考えるか」。キャリアと出産の両立に悩む女性は少なくありません。先日「女性が活躍する時代に人生の選択肢はどこまで自由になったのか」をテーマにしたトークイベントが開催されました。今回はその模様を取材しました。バリキャリ女性が直面する「年齢を重ねると妊娠しにくい」ジレンマイベントを主催した株式会社ARCH代表の中井友紀子さんは3児の母。現在は子育てに奮闘しながら、医療や育児、キャリ