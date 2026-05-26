伝説の名車「432R」を再現！2022年に開催された「東京オートサロン2022」で、日産は「FAIRLADY Z CUSTOMIZED PROTO（フェアレディZ カスタマイズド プロト）」というコンセプトモデルを出展しました。名前のとおり「フェアレディZ」をカスタムしたプロトモデルで、同イベントのカスタムカーコンテストグランプリにも選出されるなど、高い注目を集めた一台です。【画像】超カッコいい！ これが432R仕様の「フェアレディZ」です