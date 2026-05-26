子育てをしていたり年齢を重ねたりすると、女性はとくに美容面で個人差が出てくるのではないでしょうか。時間も手間も惜しまずに美容に気を遣っている人もいれば、普段からばっちりメイクをしている人、予定がなければメイクもせず、普段は基本的にノーメイクで過ごすという人などさまざま。そうしたなか、ママスタコミュニティにはメイクに関するこんな投稿が。投稿者さんは42歳のママ。仕事をしているものの、プライベートも仕事