糖を摂りすぎることで体内のインスリン分泌の仕組みが乱れ、アルツハイマー病の発症リスクを高める――そんな研究結果が近年、医学界で注目を集めている。一方で、糖は脳や身体を動かすために欠かせない重要なエネルギー源であるのも事実。では、脳を守るためには「何を」「どう食べる」のが正解なのか。 【画像】『糖毒脳 いつまでも「冴えた頭」でいるために知っておきたいこと』 『糖毒脳 いつ