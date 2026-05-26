札幌市の観光名所・さっぽろ羊ヶ丘展望台が、施設の改修のため、２０２７年４月１日から休業します。リニューアルオープンは２０２８年夏ごろの予定です。さっぽろ羊ヶ丘展望台を運営する札幌観光協会は、リニューアルのため、２０２７年４月１日から全面休業すると発表しました。休業中はクラーク博士像も見られなくなります。１９５９年に開設された羊ヶ丘展望台は、施設の老朽化が課題となっていて、魅