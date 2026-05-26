宮里藍が自身のインスタグラムを更新。先週、千葉県で開催された「ブリヂストンレディス」の会場で、10人のジュニアゴルファーたちに直接指導したことを投稿した。【写真】ジュニア育成に向けて地道な活動を継続する宮里藍「皆んな一生懸命、楽しそうにボールを打っていて、色々質問に答えてくれたり、レッスンした内容を振り返るとちゃんと理解して覚えていてくれていたりと、とにかく私が楽しかったです!!笑」と充実したレッスン