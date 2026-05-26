26日、小野田紀美AI戦略担当大臣の記者会見で、生成AIで自身の声を模倣した動画が公開されているとして、声優の津田健次郎氏がTikTokを提訴したことについて質問が出た。【映像】TikTokを提訴した人気声優の津田健次郎氏記者は「人気声優の津田健次郎氏が、生成AIで自身の声を無断で模倣した動画が公開されているとして、不正競争防止法やパブリシティ権に基づき、動画共有アプリTikTokの運営会社に対し、動画の削除を求める訴