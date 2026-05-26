お笑い芸人の紺野ぶるま（39）が26日までにXを更新。一部メディアの取材中に泣いてしまったことを明かすとともに、その際のカメラマンの振る舞いについて思いをつづった。紺野は「女性芸人・紺野ぶるま、2度の卵巣嚢腫手術を経験『右の卵巣が機能していない』妊娠・出産を経て“伝えたいこと”」との見出しが付けられた、自身のインタビュー記事を引用。「色々話させてもらいました！」と言及した。続けて「取材中、わたしが話して