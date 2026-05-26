《今回お相手を巻き込んでしまったことは申し訳ないです》5月23日、Xにこう綴ったのはタレントの“あのちゃん”ことあの（年齢非公表）。波紋を呼んでいる“嫌いな芸能人発言”が飛び出した冠番組『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）の制作の姿勢に疑問を示す声が続出している。ことの発端は同番組の18日放送回。番組側が用意した「ベッキーの次に嫌いな芸能人は？」という質問にあのは「鈴木紗理奈！」と答えたのだ。すると鈴木本