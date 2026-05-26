「ラストツアーも、とうとう5月31日の東京ドーム公演で最後を迎えます。長いブランクのあった大野さんのパフォーマンスなど、当初は不安要素がありましたが、最終的には今後何十年も語り継がれるツアーになりそうです」こう語るのは、嵐を知る芸能関係者だ。嵐の活動終了まであと数日。’99年の結成から約27年にわたって日本中を熱狂させてきた嵐の歴史に、ここで一度、終止符が打たれることになる。真の“ラストステージ”となる