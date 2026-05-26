紅白出場経験もある人気歌手の“メガネなし姿”が、ネットで注目を集めている――。「新しい学校のリーダーズ」のボーカル・SUZUKA（24）が5月17日、自身のInstagramを更新。アメリカ・ロサンゼルスで開催された音楽フェス「CLOUD NINE presents“Zipangu”JAPANESE MUSIC EVENT 2026」でのステージショットを投稿し、ファンから驚きの声が上がっている。現地時間5月16日に開催された同イベントは、ロサンゼルス郊外・パサデナの野