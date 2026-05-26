現地時間5月12日から23日まで、フランスで開催された「第79回カンヌ国際映画祭」。現地時間16日に、最高賞パルムドールを競うコンペティション部門に正式出品された映画『箱の中の羊』の公式上映が行われた。是枝裕和監督（63）が手がけた本作は、息子を亡くした夫婦が、息子とそっくりのヒューマノイドを迎え入れる近未来物語。上映終了後は会場から割れんばかりの拍手が沸き起こり、9分にわたってスタンディングオベーションが続