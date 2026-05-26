俳優の金子賢さん（49）が、2026年5月23日にインスタグラムを更新。イメチェンで激変した姿を公開した。「テーマは『自分染めた中学のスケボー小僧』」金子さんはインスタグラムで、「23年ぶりに染めたら染めすぎた」と切り出し、動画を公開。長めの髪全体が金色になっている。「テーマは『自分染めた中学のスケボー小僧』」（原文ママ）と、「＃ブリーチ」のハッシュタグを添えた。コメント欄には「えっ！？ めっちゃいいやん」「