レシピもなければ、味見もしない。 それでも「完璧な料理」を作り上げる幻の料理人・味沢匠。 大人気グルメ劇画『ザ・シェフ』第4話で見せた、人間離れした神業とその裏に隠されたドラマを紹介します。 「匂いだけでわかる」天才シェフの常識外れな調理法 『ザ・シェフ』第4話では、天才料理人・味沢匠の恐るべき才能が描かれています。 依頼人の前で何度も試作を繰り返す味沢ですが、なんと彼は「味見もせずに匂いだけ