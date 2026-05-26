『カツオにんにくマヨ』で冷え知らずの体に！効果的な食べ方とは 『カツオにんにくマヨ』で冷え知らずの体に！ 寒い季節はもちろん、冷房を使う夏もつらい冷え。体質だから仕方がないと放置していると、頭痛や肩こり、不眠の原因にもなりかねません。そんな冷えを予防する、ちょっと個性的なレシピが「カツオのたたき にんにくマヨネーズ」です。 女性に冷え性が多いのは、筋肉量が少ないから。つまり、冷え性改善には