疲れにくく動きにキレのある理想的な体を手に入れる為に鍛えるべきポイントとは 体幹バランスの鍵を握る筋肉を意識して刺激する 私たちの体は、体の表層にあるアウターマッスルと、体の深層にあるインナーマッスルで構成されています。アウターマッスルは、腕の力こぶや割れたお腹など、鍛えた成果がわかりやすい筋肉です。 モチベーションも上がるので、筋トレに励んでいる人も多いでしょう。一方