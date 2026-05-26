神社を参拝前に手と口を清める理由 どうして参拝の前に手と口を清めるの？ 第９項で述べたように、神社の境内の入り口付近に手水舎が設置されています。お寺でも見かけますが、これは神社からお寺に伝わったものです。神社をお参りする際には、まず手水舎で手と口を清めるのが基本的な作法の１つです。なぜ手と口を清めるかというと、日本の神様は穢れを嫌われるからです。どの宗教の神様も清浄を好まれるものでしょうが、日本