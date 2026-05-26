高松市役所 高松市は、5種類のサイズの指定ゴミ袋のうち「超特小（5L相当）」について、4月の需要が例年を大きく上回り在庫がなくなる見通しであることから、5月29日からコンビニやスーパーなどへの店舗への発送を停止します。 市は在庫切れの原因について、「中東情勢の直接的な影響によるものではない」としています。今年は他のサイズのゴミ袋も例年より多く売れていていて、もともと在庫数が少ない「超特小