佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の26日の天気をお伝えします。「25日の最高気温」 25日は予想以上に気温が上がりました。福岡市博多区は33.3℃、福岡市中央区は32.3℃、宗像市は32.0℃を観測し、5月の観測史上最高気温を更新しました。久留米市では34.9℃まで上がり、全国で最も高い気温でした。 「気温はどうなのか？」 26日は25日ほど、気温は上がりません。最高気温は福岡市で28℃、北九