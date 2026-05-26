米株価指数先物上昇一服、米対イラン攻撃で合意期待低下 東京時間10:34現在 ダウ平均先物JUN 26月限50953.00（+291.00+0.57%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7536.75（+45.75+0.61%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限29807.25（+248.50+0.84%） 米国とイスラエルによる攻撃でイラン人数名が死亡したとの報道が伝わっている。米中央軍は自衛のためイランのミサイル施設と船舶を攻撃したと説明。