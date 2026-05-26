ややドル買い、原油先物が92ドル台回帰米イスラエルがイラン攻撃 NY原油先物が下げ幅を縮小、92ドル台を回復している。原油上昇を受け有事のドル買いがやや広がっている。米株先物は上昇一服、NY金は上げを縮小している。連休明け香港株は下落スタート、豪州株は反落。 トランプ米大統領は合意はまもなくだとしているが、WSJによると米イラン協議は核問題を巡り行き詰っているという。協議は前進しているものの、合