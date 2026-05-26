日銀副総裁が利上げ継続示唆ただ、時期はイラン情勢次第 日銀の氷見野副総裁が利上げ継続を示唆したことで、やや円買いが見られる。 氷見野副総裁は、現在の実質金利は極めて低い水準にあることを踏まえ、経済物価金融情勢に応じて政策金利を引き上げ金融緩和の度合いを調整していくと語った。ただ、時期やペースについては中東情勢次第だと付け加えた。