東京時間10:56現在 ＮＹ原油先物JUL 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝91.79（-4.81-4.98%） イラン南部への攻撃の話が下げ渋りにつながったが、その後も売りが出るなど軟調地合いが継続。