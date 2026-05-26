【前後編の後編／前編を読む】マイホームの下見中に“忘れられない元カノ”とバッタリ遭遇…49歳夫が封印していた「死に物狂いの恋」寺元仁史さん（49歳・仮名＝以下同）は、31歳で同じ会社の美雪さんと結婚し、やがて一男一女に恵まれた。共働きで忙しくも、家族優先の穏やかな生活を送っていた仁史さんだったが、息子の小学校入学を機に購入を考えた中古マンションの下見中に、かつての恋人の真未さんと再会する。大学時代、彼