一度は野球を断念しかけた男たちが、巨人の浮上を支えている。ドラフト1位ルーキーの竹丸和幸は、開幕投手を務めて球団史上初となる新人開幕戦勝利をマークし、ここまでチームトップの5勝を挙げている（成績は5月20日時点）。育成出身3年目の平山功太は、4月に支配下登録を勝ち取ると、外野の一角としてスタメン出場を増やし、打線に勢いをもたらしている。【西尾典文／野球ライター】【雑草コンビ】“期待の苦労人ルーキー”