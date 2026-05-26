６月１１日開幕の北中米Ｗ杯に臨む日本代表が２６日、千葉市内で合宿２日目の練習を行った。初日と同じ１３人（ＧＫ早川友基、大迫敬介、ＤＦ長友佑都、吉田麻也、渡辺剛、瀬古歩夢、菅原由勢、ＭＦ／ＦＷ小川航基、堂安律、上田綺世、中村敬斗、佐野海舟、鈴木唯人）が汗を流した。日本代表は国内合宿、３１日の壮行試合・アイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）を経て、６月２日にメキシコ・モンテレイの事前キャンプ地へ移動。１次