◆米大リーグレンジャーズ０―９アストロズ（２５日、米テキサス州アーリントン＝グローブライフフィールド）アストロズ・今井達也投手（２８）が２５日（日本時間２６日）、敵地・レンジャーズ戦に先発し、渡米後最長６回無安打無失点、２奪三振の好投を見せた。９７球を投げたため、７回からはマウンドを救援陣に託すと、リリーフ陣も無安打で継投し、２４年の今永昇太（カブス）以来、日本人投手２人目の継投ノーヒッターを