◆米大リーグブルージェイズ２―８マーリンズ（２５日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・マーリンズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、２試合連続安打を放って４打数１安打だった。チームは投打がかみ合わず２連敗となった。マーリンズの先発は右腕のジャンク。岡本は初対戦だった。１点を追う初回２死一塁の１打席目は、カウント２―