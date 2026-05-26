ＫＡＤＯＫＡＷＡは２６日、公式サイトで月刊誌「ダ・ヴィンチ」を２０２６年１１月号（１０月６日発売）をもって休刊することを発表した。同誌は１９９４年４月、本の情報誌として株式会社リクルートで創刊。株式会社メディアファクトリーへの移管を経て、２０１３年以降はＫＡＤＯＫＡＷＡから刊行を続けている。同社は休刊にいたる経緯を「創刊から３２年、時代とともに誌面の特色を変化させながらも、『本の楽しさを伝え