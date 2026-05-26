今シーズンもプロ野球中継「スーパーベースボール」をお届けしているABCテレビ。６月３日(水)に開催される「阪神タイガース 対 埼玉西武ライオンズ」の一戦に芸能界きっての野球通としても知られる河合郁人のゲスト出演が決定した。 幼少期から西武ライオンズファンで、現在は同球団の応援番組でMCも務める河合。虎バン主義を掲げ、阪神タイガースを熱く追うABCテレビのプロ野球中継