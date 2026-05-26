「レンジャーズ０−９アストロズ」（２５日、アーリントン）アストロズの今井達也投手が６回を無安打無失点投球で２勝目を手にした。初回に３四球を与えるもしっかりと修正しての快投。メジャー移籍後初のクオリティースタート（６回以上、自責点３以下）も達成し、チームは継投によるノーヒットノーラン達成で４連勝をマークした。１点の援護をもらった初回。いきなり先頭のピーターソンにカウント３ボールとなり、２試合ぶ