ファン投票で選ばれた52選手によって争われるSG「第53回オールスター」はきょう26日、静岡のボートレース浜名湖で熱戦の火ぶたが切って落とされる。24年12月の「グランプリ」トライアル2ndでコンマ01のフライング（F）を切り、最高峰の舞台から姿を消した菊地孝平（47＝静岡）はここがSG復帰戦。ボート界No・1と評されるスタート巧者が1年5カ月前の悪夢、地元SGやスタートへの思いを語った。――最後のSG出場となった24年グラ