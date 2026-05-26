記者会見する松本文科相＝26日午前、文科省松本洋平文部科学相は26日の閣議後記者会見で、沖縄県名護市辺野古沖の転覆事故で同志社国際高（京都）の教育内容が政治的中立性を欠いたと認定したことについて、平和教育の萎縮を生む恐れがあると指摘されている点に関し「萎縮効果を生むことは全くない」と反論した。松本氏は政治的中立性の趣旨を、特定の見方に偏ることなく、生徒の主体的判断を妨げないようにするものだと説明。