アメリカ企業SpaceX（スペースX）は2026年5月21日付で、同社が開発中の新型ロケット「Starship（スターシップ）」による、火星と月それぞれへの民間有人宇宙飛行ミッションを発表しました。【▲ 日本時間2026年5月23日に実施された第12回飛行試験でリフトオフしたStarship（スターシップ）（Credit: SpaceX）】Fram2でコマンダーを務めたWang氏が両ミッションに参加SpaceXによると、火星への民間有人宇宙飛行では、起業家・冒険家