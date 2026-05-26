タレント伊集院光（58）が25日深夜放送のTBSラジオ「月曜JUNK伊集院光深夜の馬鹿力」（月曜深夜1時）に生出演。巨人の阿部慎之助監督が25日、暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕（後に釈放）された件について驚きの声を上げた。この件は25日夜のニュース番組やサイトなどで一斉に報じられるなどした。番組開始後、贔屓球団の日本ハムについて言及。その上で「予想がつかないのは、今日の阿部監督逮捕ですよ。ホントびっくり」と切