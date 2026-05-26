モリテックスチールはしっかり。２５日取引終了後、３０年３月期を最終年度とする中期経営計画を発表した。高付加価値品目の強化やＥＶ事業領域の拡大、ＤＸによる在庫回転日数の圧縮などに取り組み、最終年度に連結営業利益１８億円（２７年３月期は６億円予想）とする目標を掲げた。ＲＯＥ（自己資本利益率）は８％を目指す。株主還元については連結配当性向３０％を目安とした安定配当を継続するとともに、政策保有株