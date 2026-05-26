午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８１２、値下がり銘柄数は７０１、変わらずは５０銘柄だった。業種別では３３業種中２２業種が上昇。値上がり上位に建設、情報・通信、不動産、その他金融など。値下がりで目立つのは非鉄金属、医薬品、石油・石炭など。 出所：MINKABU PRESS