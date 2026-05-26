瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。昼過ぎも日差しが届きますが、夕方以降は気圧の谷や湿った空気の影響で、曇りのところが多くなるでしょう。日中の最高気温は岡山と津山で29度、高松で30度の予想です。25日と同じくらいかやや低い気温になります。 27日は前線や湿った空気の影響で雲が広がり、断続的に雨が降るでしょう。朝の最低気温は岡山と高松で21度、津山で19度の見込みです。日中の最高気温は岡山と津