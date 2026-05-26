開催：2026.5.26 会場：グローブライフ・フィールド 結果：[レンジャーズ] 0 - 9 [アストロズ] MLBの試合が26日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとアストロズが対戦した。 レンジャーズの先発投手はクマール・ロッカー、対するアストロズの先発投手は今井達也で試合は開始した。 1回表、3番 ヨルダン・アルバレス 5球目を打ってセンターへ