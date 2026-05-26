サッカー米MLSのロサンゼルスFCに所属する韓国代表キャプテンのソン・フンミン（33）に「円形脱毛症説」が浮上し、本人が釈明する事態が起きた。【注目】日本と韓国、薄毛率が高い国はどちら？ロサンゼルスFCは5月25日（日本時間）、本拠地BMOスタジアムで行われたメジャーリーグサッカー（MLS）ウェスタン・カンファレンス第15節でシアトル・サウンダーズに1-0で勝利した。これでロサンゼルスFCは直近の公式戦連敗を「4」でストッ