開催：2026.5.26 会場：ロジャーズ・センター 結果：[ブルージェイズ] 2 - 8 [マーリンズ] MLBの試合が26日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとマーリンズが対戦した。 ブルージェイズの先発投手はトレイ・イェサベージ、対するマーリンズの先発投手はジェーソン・ジャンクで試合は開始した。 1回表、3番 オット・ロペス 2球目を打