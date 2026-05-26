文字通り衝撃的な知らせだ。巨人の阿部慎之助監督が娘に暴行した疑いで警察に現行犯逮捕されたニュースは、韓国でも各メディアを通じて広く報じられている。【写真】巨人でエース目前から転落、そして…突然この世を去った悲運の韓国人投手阿部監督は5月25日夜、東京都渋谷区の自宅で18歳の長女に暴行を加えたとして警視庁渋谷署に現行犯逮捕された。複数の日本メディアが報じたところによると、長女が「父親に殴られた」と児童相