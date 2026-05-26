スペイン・サッカー連盟は５月25日、北中米ワールドカップに挑むスペイン代表のメンバー26人を発表した。ラミネ・ヤマルやペドリなど、ラ・リーガ王者のバルセロナから最多８人が選出された一方、ライバルのレアル・マドリーからはなんと一人も招集されなかった。元々、スペイン人の主力は少なかったとはいえ、史上初の“異常事態”にサッカーファンは騒然。インターネット上では次のような声が上がった。 「え！？」「