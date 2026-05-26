26日11時現在の日経平均株価は前日比171.90円（-0.26％）安の6万4986.29円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は812、値下がりは701、変わらずは50。 日経平均マイナス寄与度は359.62円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が119.67円、キオクシア が83.77円、中外薬 が41.73円、フジクラ が41.63円と続いている。 プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を467.43円押し上げている。次いでイビデン