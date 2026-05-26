2026年5月25日、中国メディアの環球時報は、インド国内で中国の清潔さを称賛する動画が注目されたとするインド紙ヒンドゥスタン・タイムズの23日付報道を紹介した。記事によると同紙は、中国を旅行中のインド人女性が、膨大な人口を抱えながら公共スペースを清潔に保つ中国の現状をSNSに投稿し、インドは人口が多すぎるから清潔さを保つのは不可能だという意見がある中で、高い清潔さを維持する中国の現状に衝撃を受けたことを明か