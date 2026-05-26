中国国家衛生健康委員会は5月25日に記者会見を開き、食品の安全と栄養および健康に関する状況を説明しました。中国はこれまでに、累計1750件の食品安全に関する国家標準を発表しており、これらは2万以上の指標に関わり、340種以上の食品カテゴリーを網羅しているとのことです。これらの国家標準の体系は共通標準、製品標準、生産規範、検査方法の4種に大別することができ、原材料から生産、輸送、貯蔵に至るまで、各段階において依