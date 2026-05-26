◇インターリーグブルージェイズ2―8マーリンズ（2026年5月25日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が25日（日本時間26日）、本拠地で行われたマーリンズ戦に「4番・三塁」で先発出場。3試合ぶりに4番でのスタメン出場となった一戦で4打数1安打に終わり、チームは2連敗を喫した。0―1の4回先頭で迎えた第2打席、痛烈な中前打。2試合連続安打とした。次打者サンチェスは右前打で続き、無死一、三塁とするチャ