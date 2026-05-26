飲食チェーン「PRONTO（プロント）」のカフェタイムに、ボディメイクや健康管理をサポートするパーソナルトレーニングジム「RIZAP」が監修したコラボレーションサラダが、6月9日から発売される。【比較写真】ぽっちゃりお腹…肉体改造前の峯岸みなみ今回のコラボレーションは、「食事の選択肢を広げて手軽に健康を目指せる社会を実現したい」という両者の想いから実現した。外食やテイクアウトの際に健康やダイエットを意識し